Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа после того, как жители успокоились после протестов.
"Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час с этой минуты. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом. Завтра мы делаем первый шаг к открытию", — написал мэр в Twitter.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.