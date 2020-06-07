Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила о том, что депутат Юрий Заславский пострадал во время драки в Житомирской области.
"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", — цитирует Кравчук интернет-издание hromadske.
По слова замглавы, Заславский не помнит, кто именно его ударил.
"Похоже на бытовой конфликт", — добавила Кравчук.
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