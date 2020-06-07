Депутат фракции "Слуга Народа" Владимира Зеленского пострадал в драке

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила о том, что депутат Юрий Заславский пострадал во время драки в Житомирской области.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", — цитирует Кравчук интернет-издание hromadske.

По слова замглавы, Заславский не помнит, кто именно его ударил.