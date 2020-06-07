Стало известно, куда пропал Сергей Скрипаль с дочерью

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого якобы отравили в Солсбери, покинул Великобританию и сейчас находится в Новой Зеландии.

Об этом сообщило издание The Sunday Times, ссылаясь на собственный источник в правительстве.

По данным журналистов, Скрипаль и его дочь полностью сменили имена.