Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого якобы отравили в Солсбери, покинул Великобританию и сейчас находится в Новой Зеландии.
Об этом сообщило издание The Sunday Times, ссылаясь на собственный источник в правительстве.
По данным журналистов, Скрипаль и его дочь полностью сменили имена.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.