Израиль готовится ко второй волне коронавирусной пандемии. Так, в стране запускают свою производственную линию защитных медицинских масок, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные Минобороны.
"Подготовка ко второй волне коронавируса: управление по производству и закупкам при министерстве обороны Израиля и компания Sion Medical открыли первую израильскую производственную линию масок класса N95", — передали в ведомстве.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.