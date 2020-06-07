Члены консервативной партии Бундестага подвергли критике решение президента США Дональда Трампа о выводе американских военнослужащих из страны.
Ранее стало известно, что Германию готовятся покинуть почти 10 тысяч военных. Останутся 25 тысяч солдат.
"Эти планы еще раз подтверждают тот факт, что администрация Трампа не признает базовый принцип лидерства — вовлечение партнеров в принятие решений", — сказал представитель правящего немецкого правоцентристского блока Йохан Вадефул.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.