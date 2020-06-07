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Властям Германии не понравилось решение Трампа о выводе войск

Мир » Европа

Члены консервативной партии Бундестага подвергли критике решение президента США Дональда Трампа о выводе американских военнослужащих из страны.

Ранее стало известно, что Германию готовятся покинуть почти 10 тысяч военных. Останутся 25 тысяч солдат.

"Эти планы еще раз подтверждают тот факт, что администрация Трампа не признает базовый принцип лидерства — вовлечение партнеров в принятие решений", — сказал представитель правящего немецкого правоцентристского блока Йохан Вадефул.

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