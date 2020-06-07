Пресс-служба департамента полиции и погранохраны сообщила о том, что на автозаправке в Эстонии 32-летний мужчина устроил обстрел. В результате происшествия ранено двое детей с матерью. Известно о двух убитых.

"По первоначальной информации, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. После этого он вернулся и открыл рядом с АЗС стрельбу по мотоциклисту, который умер от полученных ранений. Подозреваемый также открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей (трех и пяти лет). Находившаяся в машине женщина погибла от полученных ран, мужчина и дети ранены и находятся в больнице", — говорится в сообщении.