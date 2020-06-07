Депутат парламента Молдавии Арина Спэтару призналась в своем заражении коронавирусом.
"В пятницу, 5 июня, я сдала тест на коронавирус, и сегодня узнала, что он положительный. Хорошо, что я заразилась, потому что теперь у меня будет возможность на личном опыте узнать, как у нас обстоят дела в системе здравоохранения", — сообщила Спэтару на своей странице в Facebook.
Известно, что остальные члены парламента были отправлены на домашнюю самоизоляцию до тех пор, пока не сдадут тесты на выявление COVID-19.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.