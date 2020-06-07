Депутат парламента Молдавии Арина Спэтару призналась в своем заражении коронавирусом.

"В пятницу, 5 июня, я сдала тест на коронавирус, и сегодня узнала, что он положительный. Хорошо, что я заразилась, потому что теперь у меня будет возможность на личном опыте узнать, как у нас обстоят дела в системе здравоохранения", — сообщила Спэтару на своей странице в Facebook.