Владимир Зеленский ещё до вступления в должность президента страны обещал избавляться от старых политиков и приводить во власть новых людей. Однако до сих пор он не выполнил этого обещания.

Такое мнение озвучила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили?… Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год мы увидели результат, а дальше будет больше", — пояснила экс-министр.