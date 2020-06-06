В пресс-службе правительства региона сообщили агентству РИА "Новости" о том, что граждане Узбекистана, которые не могли уехать домой из-за перекрытия границы, были отправлены на родину.
Ранее в узбекистанском посольстве в Москве рассказывали о трех сотнях граждан Узбекистана, которые находятся у границы Самарской области и не могут покинуть Россию.
"Сегодня 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Все они перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан", — сказала собеседница агентства.
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