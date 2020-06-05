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Трамп заявил о необходимости снять ограничения из-за COVID-19 в США

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже готова к отмене ограничений, введенных из-за COVID-19.

"Мы открываем нашу страну. И я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", — заявил он.

Американские лидер считает, что в США уже пройден пик эпидемии.

COVID-19 в США

Нас сегодняшний день США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса. В стране выявлено почти 2 млн случаев заражения.

721 тысяч человек выздоровели, жертвами заболевания стали 110 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп в процессе приема в течение двух недель гидроксихлорохина с целью профилактики коронавирусной инфекции не испытывал никаких побочных эффектов. Об этом сообщается в отчете его лечащего врача Шона Конли. Трамп недавно проходил ежегодный медицинский осмотр, который показал, что президент абсолютно здоров.

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