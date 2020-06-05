В Турции отменили комендантский час

Возмущение граждан Турции новым комендантским часов привело к его отмене. Накануне сообщили, что ограничение вводится на предстоящие выходные, а уже сегодня президент страны его отменил.

В стране практика комендантских часов широко применялась в период эпидемии. Последний раз его вводили 30-31 мая. А с 1 июня большинство ограничений, введенных в Турции из-за коронавируса, отменили. Начали работать детские сады, рестораны, рынки, бассейны, пляжи, возобновили междугородние перевозки.

Накануне в стране вновь резко выросло число новых инфицированных. По распоряжению МВД, на 6-7 июня ввели комендантский час.

"После последнего введения комендантского часа мы не собирались его вводить. Однако число новых заражений вновь поднялось почти до тысячи. Из-за этого мы снова были вынуждены ввести ограничения. Вчера по предложению минздрава вышло распоряжение МВД о комендантском часе в 15 провинциях на выходные дни. Но реакция граждан заставила нас пересмотреть это решение. Я не смог согласиться с тем, чтобы граждане после того, как произошел возврат к привычной жизни, снова затосковали. По этой причине я принял решение отменить распоряжение о введении комендантского часа. При этом я прошу граждан носить маски, соблюдать социальное расстояние и использовать дезинфекцию", — написал Эрдоган в своем микроблоге.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Турция восстанавливает международное авиасообщение с четырьмя десятками стран мира. России в этом списке нет.