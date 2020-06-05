Украина продолжает строить стену с Россией вместо помощи гражданам

На Украине не хватает денег на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными. А вот на строительство стены на границе с Россией средства нашлись. Этот вопрос в Верховной Раде подняла парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Даже в период кризиса, когда каждая копейка на счету, когда не хватает денег на выплаты медикам и покупку для них средств защиты, власть выделяет 400 миллионов гривен на строительство "стены Яценюка". "Оппозиционная платформа" требует от власти прекратить латать "стену Яценюка", немедленно прекратить финансирование этого бесполезного дырявого забора. Деньги необходимо направить на поддержание украинской медицины, образования, на выплаты долгов по зарплатам и восстановление социальных гарантий", — сообщается на сайте партии.

Также фракция призывает отменить антироссийские санкции и выйти на полноценный диалог. Напомним, что защитное сооружение, в народе прозванное "стеной Яценюка", начали строить в 2015 году для защиты от России. Планировали построить ее за 150 миллионов долларов за четыре года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине на базе Верховной рады создадут комиссию по защите прав инвесторов.