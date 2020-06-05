В Киеве проверили станцию метро после сообщения о минировании

Пресс-служба киевского метрополитена сообщила о том, что на станции "Майдан Незалежности" взрывчатка не обнаружена.

Ранее из-за анонимного сообщения о минировании станцию метро закрыли на выход и вход для пассажиров.