Пресс-служба киевского метрополитена сообщила о том, что на станции "Майдан Незалежности" взрывчатка не обнаружена.
Ранее из-за анонимного сообщения о минировании станцию метро закрыли на выход и вход для пассажиров.
"Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку проверили и открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", — говорится в сообщении метро в Twitter.
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