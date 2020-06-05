На заседании парламента Украины была создана специальная комиссия Верховной рады для защиты прав инвесторов. Данное решение поддержали 319 парламентариев из 226 необходимых голосов.
"Временная специальная комиссия создается с целью подготовки и предоставления на рассмотрение Верховной рады законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечения равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции", — говорится в тексте постановления.
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