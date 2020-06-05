Ли Кэцян: Китай предлагает $ 20 млн за вакцину от коронавируса

Премьер-министр Китая Ли Кэцян, выступая с речью на виртуальном Глобальном саммите по вопросам укрепления глобального сотрудничества в области разработки коронавирусной вакцины, заявил, что Китай тесно сотрудничает с международными партнерами в разработке вакцин COVID-19 и будет выполнять свои обязательства по обеспечению глобальных общественных благ.

"Для решения проблемы пандемии COVID-19 китайское правительство внесет взнос в размере $ 20 млн в исследовательский Фонд ГАВИ на период 2021–2025 годов", — пообещал Ли.

В этом году саммит по вакцинам (это ежегодное мероприятие — Прим. ред.) проходил под председательством Великобритании.

Цель мероприятия — привлечение по меньшей мере $7,4 млрд для финансирования ГАВИ — Глобального альянса по вакцинам, в число партнеров-основателей которого входят "Фонд Билла" и "Фонд Мелинды Гейтс", ВОЗ и ЮНИСЕФ.

С 2000 года ГАВИ проводит работу по содействию иммунизации населения из стран с низким уровнем дохода. В настоящее время Фонд занимается укреплением глобального сотрудничества в разработке вакцин COVID-19 и обсуждением вопросов справедливого распределения по мере их появления.

Согласно последним данным ВОЗ, на данный момент 10 вакцин проходят клинические испытания, еще 123 разработки находятся на стадии доклинической оценки.

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