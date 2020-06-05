Ухань празднует выписку из больницы последних трех пациентов с COVID

Сегодня в Ухане, Китай, выписаны из больницы последние три пациента с COVID-19.

Об этом сообщил департамент здравоохранения провинции Хубэй.

"Они были выписаны после того, как два теста, сделанные в течение 24 часов, показали отрицательный результат. У всех троих нет никаких симптомов коронавируса, их температура упала до нормального уровня", — написано в сообщении.

Напомним, что провинция Хубэй была эпицентром коронавируса в Китае и пострадала от него сильнее остальных частей страны:

В общей сложности в провинции:

зарегистрировано 68 135 случаев заболевания;

63 623 пациента были вылечены и выписаны;

4 512 умерли.

Сейчас СМИ Китая называют Ухань "провинцией семи нулей":

ноль новых COVID-19 случаев;

ноль новых подозреваемых случаев;

ноль новых смертей;

ноль бессимптомных носителей;

ноль импортированных случаев;

ноль существующих подтвержденных случаев;

ноль существующих подозреваемых случаев.

Все районы в Ухане в настоящее время оцениваются как районы с низким риском заражения коронавирусом: новых случаев инфицирования COVID-19 там нет уже 14 дней подряд.