В Минобороны Греции рассказали о росте провокаций со стороны Турции

Турция ведет себя агрессивно, участились случаи провокаций. Об этом рассказал министр обороны Греции. Он подчеркнул, что при необходимости страна готова к военному конфликту.

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооруженных сил. Мы готовимся к любой ситуации. Конечно, все возможное включает и военное участие. Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", — заявил Никос Панайотопулос.

Напомним, что весной Турция открыла границы, из-за чего в Грецию хлынули толпы мигрантов. До этого они проживали в Турции, но, получив возможность беспрепятственно попасть в Европу, бросили свои дома.

Сейчас турки намереваются провести исследование и добычу углеводородов в районе, близком к греческим островам. В Греции восприняли это как нарушение суверенных прав страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на главной площади Греции сожгли турецкий флаг.