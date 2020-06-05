Жителей Японии начнут прививать от коронавируса в следующем году

Подход к производству вакцины изменили в Японии. Если обычно сначала идет разработка вакцины, а потом подготовка к производству, то в ситуации с коронавирусом эти два процесса идут параллельно.

Уже в следующем году японские власти намерены вакцинировать население от COVID-19.

"Мы стремимся к скорейшей реализации, цель — первая половина 2021 года", — заявил по местному ТВ министр здравоохранения Японии Кацунобу Като.

На подготовку производства вакцины от коронавируса выделены дополнительные средства — почти 1,3 миллиарда долларов.

Сейчас в стране установилась жаркая погода. Поэтому местным жителям советуют снять защитные маски на улице и строго соблюдать социальную дистанцию. В некоторых префектурах температура воздуха достигла 32 градуса по Цельсию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Токио планирует провести Олимпийские игры в ограниченном формате. Решение примут, если будет достигнуто понимание с местными жителями. Сейчас уже решено, что в 2020 году Олимпиада не состоится, ее перенесли на 2021 год. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.