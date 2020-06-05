Полицейский беспредел в США объединяет противников в Конгрессе

Массовые протесты, захлестнувшие Америку после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией Миннеаполиса, вынудили как демократов, так и республиканцев в Конгрессе США вплотную заняться "вопросами жестокости полиции".

На сегодня назначены слушания по специальному законопроекту, который, как анонсировала спикер Нэнси Пелоси, будет содержать список мер, по "решению проблемы жестокости полиции и расового неравенства в правоохранительных органах".

Напомним: смерть Флойда была последней в серии громких смертей чернокожих людей от рук полицейских. Активисты гражданских прав и некоторые политики осуждают "использование белыми полицейскими непропорциональной силы и давнюю модель предвзятости в системе правосудия США".

Судебный комитет Палаты представителей планирует провести 10 июня слушания по этим же вопросам.

Предполагается, что новый законопроект станет отправной точкой полицейской реформы в США.

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