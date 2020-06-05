Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Эксперт: следователи скрывают улики, что малазийский Boeing был взорван
Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом
Последствия ЧП на ТЭЦ-3 устраняют более 500 специалистов
Запрет на пополнение анонимных кошельков наличными могут отложить
Путин рассказал о важности грамотного использования природных ресурсов
На Украине определились с кандидатурой "смотрящего по мове"
Столичные врачи в Дагестане осмотрели сотни коронавирусных больных
В Норильске не исключают возможности постройки временного трубопровода
Брагин возглавил сборную России, Ларионов - молодёжку

В Японии могут запретить арбалеты после громкого убийства

Мир » Азия

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что правила владения арбалетами могут пересмотреть после происшествия с убийством трех человек в префектуре Хёго.

"В настоящее время есть запрет на ношение арбалета… Исходя из условий использования и ситуации, в которой случилось это происшествие, в случае необходимости этот вопрос (о законодательных ограничениях на арбалеты - Прим. ред.) будет рассмотрен", — приводит его слова агентство Киодо.

Напомним, что полиция задержала 23-летнего студента Хидэаки Нодзу, который подозревается в умышленном убийстве из арбалета своей матери, бабушки и младшего брата. Стало известно, что Нодзу также целился в родственницу. В каждого из погибших было выпущено по четыре стрелы.  

Последние материалы
Брагин возглавил сборную России, Ларионов - молодёжку
Мэрия Красноярска проверит рынок после жалоб на коронавирус
В Минобороны Греции рассказали о росте провокаций со стороны Турции
Жителей Японии начнут прививать от коронавируса в следующем году
Футболист ФНЛ разозлил россиян словами о своей зарплате
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Браузерные онлайн-игры: во что поиграть
В Москве снова проводят ярмарки выходного дня
Военный эксперт Коротченко: с кем Россия сможет пройти Парадом Победы
В Японии могут запретить арбалеты после громкого убийства
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Новости Украины
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Общество
Арестован Николай Платошкин
Новости Белоруссии
Ярослав Романчук рассказал, почему Белоруссия устала от Лукашенко
Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров
Комментарии
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Арестован Николай Платошкин
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Арестован Николай Платошкин
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
"Азовский беспредел"
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ