В Японии могут запретить арбалеты после громкого убийства

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что правила владения арбалетами могут пересмотреть после происшествия с убийством трех человек в префектуре Хёго.

"В настоящее время есть запрет на ношение арбалета… Исходя из условий использования и ситуации, в которой случилось это происшествие, в случае необходимости этот вопрос (о законодательных ограничениях на арбалеты - Прим. ред.) будет рассмотрен", — приводит его слова агентство Киодо.

Напомним, что полиция задержала 23-летнего студента Хидэаки Нодзу, который подозревается в умышленном убийстве из арбалета своей матери, бабушки и младшего брата. Стало известно, что Нодзу также целился в родственницу. В каждого из погибших было выпущено по четыре стрелы.