Пресс-служба минздрава страны сообщила о том, что в Узбекистане количество инфицированных COVID-19 достигло отметки в 3965 человек. 26 случаев заражения были выявлены за последние сутки.
"По состоянию на 5 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3965", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
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