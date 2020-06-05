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Итальянский врач: вторая волна пандемии будет. И новый карантин тоже

Мир

Политикам, возможно, придется повторно вводить карантинные ограничения из-за коронавируса, поскольку вторая волна пандемии, вероятнее всего, будет.

Таково мнение Маурицио Чеккони, руководителя отделения интенсивной терапии исследовательского госпиталя Humanitas в Милане и президента Европейского Общества интенсивной терапии.

Чеккони уверен, что общество должно будет "научиться жить с коронавирусом, пока не будет вакцины".

"Я с оптимизмом отношусь к усилиям европейских органов здравоохранения по мониторингу вируса, однако не исключаю возвращения к более жесткому социальному контролю. Рост передачи инфекций будет — у нас нет коллективного иммунитета, и мы должны быть готовы снова вводить карантин. Очень многое в ближайшем будущем будет зависеть от личной ответственности каждого человека", — сказал он.

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