По мере приближения летнего туристического сезона страны ЕС стремятся побыстрее снять внутренние ограничения и открыть границы, чтобы туристы могли приехать.
Разрешение на турпоездки сначала получат только жители ЕС, потом — туристы из стран с низким уровнем риска, для которых сохранится требование прохождения в обязательном порядке тестов на коронавирус.
К слову, единые правила для туристов, планирующих заграничные поездки в Еврозоне пока еще не выработаны.
На сегодня назначено заседание Еврокомиссии, где будет обсуждаться пограничный вопрос со всеми 27 странами — членами ЕС, которым предстоит скоординировать свою политику в этом направлении.
Уже известно, что поскольку Великобритания больше не является частью ЕС, ее гражданам не будет разрешено въезжать в большинство стран.
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