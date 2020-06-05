Евросоюз готовится начать туристический сезон

По мере приближения летнего туристического сезона страны ЕС стремятся побыстрее снять внутренние ограничения и открыть границы, чтобы туристы могли приехать.

Первой на пути восстановления туризма стала Италия, "открывшаяся" на текущей неделе.

Большинство стран Евросоюза, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чешскую Республику, планируют последовать примеру итальянцев в середине июня.

Испания рассчитывает принять международных туристов в июле.

Кто сможет путешествовать по Европе

Разрешение на турпоездки сначала получат только жители ЕС, потом — туристы из стран с низким уровнем риска, для которых сохранится требование прохождения в обязательном порядке тестов на коронавирус.

К слову, единые правила для туристов, планирующих заграничные поездки в Еврозоне пока еще не выработаны.

На сегодня назначено заседание Еврокомиссии, где будет обсуждаться пограничный вопрос со всеми 27 странами — членами ЕС, которым предстоит скоординировать свою политику в этом направлении.

Уже известно, что поскольку Великобритания больше не является частью ЕС, ее гражданам не будет разрешено въезжать в большинство стран.