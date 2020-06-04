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Меган Маркл высказалась о массовых беспорядках в США

Мир

Жена принца Гарри Меган Маркл продолжает выполнять некоторые свои обязанности, несмотря на то, что уже давно уехала из Великобритании и больше не является старшим членом королевской семьи.

Накануне Меган пообщалась по видеосвязи с выпускниками школы, в которой она сама когда-то училась.

"Жизнь Джорджа Флойда имела значение"

Меган Маркл затронула тему расизма, которая вызвала волну протестов в американских городах.

Стоит напомнить, что несколько дней назад в США сотрудник полиции убил афроамериканца Джорджа Флойда. После этого во многих городах США вспыхнули акции протестов, начались беспорядки мародерство.

Меган Маркл заявила, что жизнь Джорджа Флойда имела ценность, поэтому его убийство является недопустимым. Меган подчеркнула, что имеет значение жизнь каждого человека, независимо от его цвета кожи.

"Его жизнь имела значение. Жизнь Джорджа Флойда имела значение. И есть еще много имен, о которых мы не знаем", — сказала герцогиня.

Герцогиня Сассекская признала, что ей было тяжело решить прокомментировать такую серьезную тему. Но он убеждена, что молчать в таких ситуациях гораздо хуже.

Маркл подчеркнула, что ее очень волнует все, что происходит в ее родном городе, в штате и во всей стране.

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