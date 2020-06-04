Аналитик оценил состав нового правительства Белоруссии

Новый кабинет министров Белоруссии формировался давно, на это ушло почти полгода. Поэтому на отставку прежнего правительства и набор нового ушло меньше суток.

Об этом "Правде.Ру" рассказал руководитель аналитического Центра ЕсооМ (Белоруссия) Сергей Мусиенко.

"Никакой спешки в этом точно не было. Лукашенко и другие ветви власти этим полгода занимались. Все обсуждалось, взвешивалось, все согласовано. Это не какое-то срочное политическое решение. Как можно оценить новый состав кабинета министров? Стабильный, надежный, все его члены зарекомендовали себя делом. Если всмотреться, большую часть состава правительства не поменяли. Люди на своих постах нормально работают. К премьер-министру Сергею Румасу не было особых вопросов. Но он сам хотел заняться другим делом, он банкир все-таки. Ему ближе банковская сфера", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что состав нового правительства — сбалансированный, он в курсе всего, что происходит в стране, сможет быстро приступить к работе, ему не нужна раскачка.

Роман Головченко — новый премьер

"Премьер очень серьезно зарекомендовал себя на тех должностях, которые занимал и в Госкомвоенпроме и в МИДе, он работал в разных странах, на разных должностях, классическое дипломатическое образование МГИМО, то есть человек знает языки, общался с правительством, главами оборонных ведомств огромного количества стран. Наш Госкомвоенпром поставляет продукцию в 97 стран. Порядка на миллиард экспорта товаров и услуг. И этот рост, в том числе благодаря ему. За последние годы он вырос: 147 миллионов было в 2004 году, а сейчас уже — миллиард. Поэтому

человек зарекомендовал себя. А что такое Госкомвоенпром? Это прорывные острые конкурентные направления мирового технологического рынка, которые надо принести в гражданскую промышленность, в сферу жизни", — заключил Мусиенко.

Напомним, что 4 июня Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра, вице-премьера и ряд других ключевых фигур в новом кабинете министров Белоруссии.