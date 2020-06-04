Эксперт: Пристайко работал больше на США, чем на Украину

Вице-премьера по европейской интеграции временно не стало на Украине. С этого поста уволили Вадима Пристайко.

Чем он не угодил нынешнему руководству страны, "Правда.Ру" спросила у президента украинского аналитического центра Александра Охрименко.

"Вадим Пристайко — это во многом человек, который был и остается связанным с посольством США в Украине. Его назначение министром иностранных дел Украины лоббировали в Вашингтоне. Потом Зеленский его перевел на пост вице-премьера по евроинтеграции, чтобы не обижать США. А сейчас у Зеленского возникла возможность избавиться от Пристайко, он это и сделал. Во многом Пристайко больше выполнял рекомендации посольства США, чем президента Украины", — пояснил эксперт.

Охрименко пояснил, что новый человек будет выполнять поручения президента Украины Владимира Зеленского, и отношения с Европой и США будут выстраиваться так, как того хочет глава государства.

Место Пристайко уже занято. На должность вице-премьера по евроинтеграции назначена Ольга Стефанишина. СМИ пишут, что Пристайко отправят послом Украины в Великобританию.