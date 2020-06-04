Турция восстанавливает международное авиасообщение, но не с Россией

Самолеты из Турции полетят в 40 стран мира. Страна намерена восстановить международное авиасообщение уже в июне.

России в списке этих стран нет.

"В июне мы планируем постепенно возобновить полеты в 40 стран. С 15 странами уже удалось предварительности договориться о взаимных полетах. С 10 июня начинаются полеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр. В течение месяца к ним могут добавиться ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швейцария, Австрия, Италия, Польша, Румыния, Чехия, Япония, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны", — сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Гостей Турции, с какой бы целью они ни приехали в страну — туризм, бизнес или что-то другое, будут проверять на коронавирус с помощью тестов. Граждан Турции также ждет двухнедельная домашняя самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Турция активно готовится к приему туристов. По словам посла России в Турции Алексея Ерхова, когда россияне смогут отправиться на турецкие курорты, зависит от эпидемиологической ситуации как в Турции, так и в России.