Лукашенко дал поручение новому правительству по России

Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия стала более независимой от России. Такое поручение он дал членам нового правительства.

По мнению президента, в первую очередь необходимо диверсифицировать рынки сбыта, сосредоточиться на странах ближнего и дальнего зарубежья.

"Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки. Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос ", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Новое правительство уже почти сформировано. Прежний кабинет министров Лукашенко распустил 3 июня. А уже сегодня назначил нового премьера и ряд других министров. Оставшиеся должности будут закрыты после президентских выборов, пообещал глава республики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новым премьер-министром Белоруссии назначен Роман Головченко. Он сменил Сергея Румаса, который, как сообщает ряд СМИ, решил заняться бизнесом.