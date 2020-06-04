Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия стала более независимой от России. Такое поручение он дал членам нового правительства.
По мнению президента, в первую очередь необходимо диверсифицировать рынки сбыта, сосредоточиться на странах ближнего и дальнего зарубежья.
"Нет экспорта — нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки.
Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос ", — подчеркнул Александр Лукашенко.
Новое правительство уже почти сформировано. Прежний кабинет министров Лукашенко распустил 3 июня. А уже сегодня назначил нового премьера и ряд других министров. Оставшиеся должности будут закрыты после президентских выборов, пообещал глава республики.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новым премьер-министром Белоруссии назначен Роман Головченко. Он сменил Сергея Румаса, который, как сообщает ряд СМИ, решил заняться бизнесом.
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