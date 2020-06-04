Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

"В Финляндии не было обнаружено новых подтвержденных случаев коронавируса. Всего в Финляндии подтверждено 6911 случаев", — говорится в сообщении.

Медики отмечают, что такое происходит в первый раз за последние два месяца.