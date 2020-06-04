В больницах Армении не хватает мест для коронавирусных больных

Больницы Армении не успевают и не могут разместить всех больных коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем.

Об этом рассказал премьер-министр Армении.

"У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается, вчера мы зафиксировали 697 новых случаев коронавируса. Это означает, что медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся", — заявил Никол Пашинян на своей странице в социальной сети.

Он призвал граждан строго соблюдать правила безопасности: по возможности оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и перчатки. По его словам, в стране около 20 тысяч человек являются переносчиками коронавируса, но не знают об этом, так как заболевание протекает бессимптомно.

В стране действует режим чрезвычайного положения. Он закончится 13 июня. Зарегистрировано 10 524 инфицированных, 170 человек стали жертвами инфекции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что у Никола Пашиняна обнаружен коронавирус. Положительные тесты получил премьер Армении и члены его семьи. По словам Пашиняна, внешних проявлений болезни у него нет, он продолжает работу в дистанционном формате.