Трамп больше не общается с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп давно не общался с китайским лидером. Однако никаких персональный санкций в отношении Си Цзиньпина не планируется.

Об этом американский президент рассказал в интервью журналистам. Он вновь отметил, что считает Китай виновным в распространении коронавируса, так как страна слишком поздно предупредила мир об опасности. Однако каких-то персональных санкций против высшего руководства Китая он вводить не собирается.

По мнению Трампа, 2019 год стал одним из самых неблагополучных для китайской экономики. Это обусловлено действием американских санкций. Однако страны все же смогли заключить торговое соглашение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ряд СМИ поддерживает обвинения Трампа. Так, в ИА Associated Press вышла статья, написанная на основании документов ВОЗ, которая подтверждает правоту американского президента. В материале говорится, что, несмотря на предоставление Китаем генетической карты коронавируса, задержка по информированию составила примерно неделю. Из-за этого ВОЗ не смогла вовремя разработать стратегию предотвращения пандемии.