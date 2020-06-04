Китай приоткрывает небо: частично снимаются запреты на полеты

Китайский регулятор гражданской авиации сегодня, 4 июня,начинает ослаблять международные ограничения на полеты.

"С ближайшего понедельника, 8 июня, иностранные авиакомпании смогут выполнять один международный пассажирский рейс в один китайский город раз в неделю", - говорится в заявлении, распространенном CAAC.

Это означает, что авиакомпании из многих стран, включая Австралию, Канаду, США и Японию, смогут выполнять рейсы в Китай.

Чжэн Хунфэн, генеральный директор отраслевого информационного провайдера VariFlight, сказал, что новая политика является "очень позитивным знаком", показывающим, что Китай постепенно возобновляет международные полеты безопасным и гибким образом, основанным на рыночном спросе, поскольку пандемические отливы и внутренние превентивные меры улучшаются.

Регулятор также сообщил, что будет реализовывать механизм вознаграждения и наказания для всех авиакомпаний:

перевозчикам, которые в течение трех недель подряд не привезут в Китай пассажиров, имеющих положительный результат теста на коронавирус, будет разрешено открывать еще один рейс в страну каждую неделю;

если же неделю перевозчик привезет 5 инфицированных пассажиров, то полеты этой авиакомпании в Китай будут приостановлены на одну неделю;

если это число достигнет 10, то запрет составит четыре недели.

"США тут совсем ни при чем"

Заявление CAAC появилось сразу после того, как Министерство Транспорта США заявило в среду, что оно приостанавливает регулярные коммерческие пассажирские перевозки всех китайских перевозчиков в США и из США, начиная с 16 июня.

Однако, руководство Китая особо подчеркивает, что новая политика не является ответом на "решение" США: