Китай приоткрывает небо: частично снимаются запреты на полеты

Китайский регулятор гражданской авиации сегодня, 4 июня,начинает ослаблять международные ограничения на полеты.
"С ближайшего понедельника, 8 июня, иностранные авиакомпании смогут выполнять один международный пассажирский рейс в один китайский город раз в неделю", - говорится в заявлении, распространенном CAAC.
Это означает, что авиакомпании из многих стран, включая Австралию, Канаду, США и Японию, смогут выполнять рейсы в Китай.
Чжэн Хунфэн, генеральный директор отраслевого информационного провайдера VariFlight, сказал, что новая политика является "очень позитивным знаком", показывающим, что Китай постепенно возобновляет международные полеты безопасным и гибким образом, основанным на рыночном спросе, поскольку пандемические отливы и внутренние превентивные меры улучшаются.
Регулятор также сообщил, что будет реализовывать механизм вознаграждения и наказания для всех авиакомпаний:
Заявление CAAC появилось сразу после того, как Министерство Транспорта США заявило в среду, что оно приостанавливает регулярные коммерческие пассажирские перевозки всех китайских перевозчиков в США и из США, начиная с 16 июня.
Однако, руководство Китая особо подчеркивает, что новая политика не является ответом на "решение" США:
"Решение основано на собственном темпе восстановления Китая и распространяется на все авиакомпании, независимо от того, являются ли они китайскими или иностранными перевозчиками. Это резко контрастирует с действиями США, которые нацелились на Китай из политических соображений".
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