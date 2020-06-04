В Вашингтоне полицейские напали на журналиста австралийского телеканала

Полиция США сообщила об отстранении от работы сотрудников, которые напали на корреспондента австралийского телеканала "7 News".

Известно, что корреспондент вместе с оператором освещали протесты около Белого Дома в Вашингтоне.