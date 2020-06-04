Полиция США сообщила об отстранении от работы сотрудников, которые напали на корреспондента австралийского телеканала "7 News".
Известно, что корреспондент вместе с оператором освещали протесты около Белого Дома в Вашингтоне.
"В соответствии с нашей установленной практикой и процедурами, двое полицейских парковой полиции США были переведены для выполнения административных задач на время проведения расследования инцидента с австралийскими журналистами", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
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