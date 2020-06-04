"Красный крест" отправил в Донбасс стройматериалы

Больше 53 тонн гуманитарной помощи получил Донбасс. Ее отправила организация "Красный крест".

Сообщается, что в регион направлены строительные материалы.

"Пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Автомобили со строительными материалами общим весом более 53 тонн проследовали по маршруту "Киев — Донецк" через КПВВ "Новотроицкое", — рассказали в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

На Украине предложили провести переговоры по Донбассу без участия России. С такой инициативой выступил вице-премьер Алексей Резников. Как отметили в Госдуме России, такая позиция показывает несостоятельность новой власти на Украине.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по данным "Красного креста", в мире участились случаи нападения на медицинских работников. С начала пандемии зафиксировано более двухсот ЧП в 13 странах. Инциденты варьируются от словесных угроз до поджога объектов, где находятся коронавирусные больные и врачи.