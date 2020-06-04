Телеканал CNN сообщил о том, что компания Apple блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов во время протестов в США.
По сообщению телеканала, на телефон приходят сообщения с просьбой вернуть устройство в магазин по указанному адресу. Также предупреждается об отслеживании геолокации.
"Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены", — приводит телеканал пример такого уведомления.
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?