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В мире сменился лидер по смертности от коронавируса

Мир

 Впервые за время пандемии от коронавируса лидером по смертности становится Мексика.

Как следует из данных университета Хопкинса, в среду она "обошла" по этому показателю Соединенные Штаты. 

"Эта латиноамериканская страна в последние недели стала одним из основных центров распространения коронавируса", - отмечают в университете.

Статистика коронавируса в Мексике

3 июня Министерство здравоохранения зарегистрировало

  • рекордные 1092 смертельных случая, 
  • 3912 новых зараженных.

Всего же в стране, чья экономика - вторая по величине в Латинской Америке, на сегодня

  • 101 238 человек заражены коронавирусом,
  • 11 729 - умерли. 

По данным Университета Джонса Хопкинса,

по числу летальных случаев от коронавируса Мексика занимает седьмое место в мире.

Ничего неожиданного - просто бизнес

Мексиканское правительство ранее предсказывало, что пандемия достигнет своего пика в начале мая. Однако под давлением США начало возобновление работы своей автомобильной промышленности, которая поддерживает миллиарды долларов этого бизнеса через трансграничные цепочки поставок.

 

 

мексика коронавирус
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