Впервые за время пандемии от коронавируса лидером по смертности становится Мексика.
Как следует из данных университета Хопкинса, в среду она "обошла" по этому показателю Соединенные Штаты.
"Эта латиноамериканская страна в последние недели стала одним из основных центров распространения коронавируса", - отмечают в университете.
3 июня Министерство здравоохранения зарегистрировало
Всего же в стране, чья экономика - вторая по величине в Латинской Америке, на сегодня
По данным Университета Джонса Хопкинса,
по числу летальных случаев от коронавируса Мексика занимает седьмое место в мире.
Мексиканское правительство ранее предсказывало, что пандемия достигнет своего пика в начале мая. Однако под давлением США начало возобновление работы своей автомобильной промышленности, которая поддерживает миллиарды долларов этого бизнеса через трансграничные цепочки поставок.
С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?