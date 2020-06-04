В мире сменился лидер по смертности от коронавируса

Впервые за время пандемии от коронавируса лидером по смертности становится Мексика.

Как следует из данных университета Хопкинса, в среду она "обошла" по этому показателю Соединенные Штаты.

"Эта латиноамериканская страна в последние недели стала одним из основных центров распространения коронавируса", - отмечают в университете.

Статистика коронавируса в Мексике

3 июня Министерство здравоохранения зарегистрировало

рекордные 1092 смертельных случая,

3912 новых зараженных.

Всего же в стране, чья экономика - вторая по величине в Латинской Америке, на сегодня

101 238 человек заражены коронавирусом,

11 729 - умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса,

по числу летальных случаев от коронавируса Мексика занимает седьмое место в мире.

Ничего неожиданного - просто бизнес

Мексиканское правительство ранее предсказывало, что пандемия достигнет своего пика в начале мая. Однако под давлением США начало возобновление работы своей автомобильной промышленности, которая поддерживает миллиарды долларов этого бизнеса через трансграничные цепочки поставок.