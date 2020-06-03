Трамп хочет заключить с Россией ядерный пакт

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией.

"Я хочу ядерного пакта, потому что эта самая большая в мире проблема", — заявил он.

В августе прошлого года Трамп заявил, что вопросы потенциального ядерного соглашения с РФ и Китаем уже обсуждались.

Он отметил, что президент России Владимир Путин хотел бы прийти к соглашению об ограничении ядерных арсеналов России и США. Он заявил, что Россия и США уже избавляются от ряда ядерных ракет, и что Китай также должен в этом принять участие.

Напомним, что договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан еще в 2010 году. В 2011 году соглашение вступило в силу. В феврале 2021 года срок действия договора истекает.

2 августа истек срок действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США заявили, что вышли ДРСМД из-за его нарушений со стороны России. При этом Россия не раз указывала, что действует в рамках договора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как Трамп опять напугал союзников Россией.