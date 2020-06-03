Эксперт: переименование Индии будет стоить больших денег

Жители Индии собрали подписи к петиции о переименовании страны. Они предлагают изменить Конституцию, убрать слово "Индия" из всех документов и назвать страну Бхарат.

Будет ли страна переименована, "Правде.Ру" рассказала руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

"Переименование названия страны повлечет за собой огромные сложности, трудности. Это же надо менять всю правовую систему, Конституцию. Это повлечет за собой огромные, с моей точки зрения, и моральные, и материальные расходы, кроме всего прочего. И боюсь, что индийское общество с большим сомнением отнесется к этой идее, во всяком случае его патриотическая часть. Мне так кажется, что предложение о переименовании связано с попытками утвердить Индию в качестве индуистского государства. Но жители Индии могут относиться и к мусульманам, и к сикхам, и к христианам, к кому угодно", — пояснила эксперт.

Она считает, что инициатива исходит от действующей правящей партии "Бхаратия джаната парти".

"Они хотят сделать так, чтобы был Бхарат как изначальное название страны. Я думаю, что это один из способов утвердить Индию как индуистское государство. Но существует еще огромное многомиллионное население страны, которое относится к другим религиям, к другим социальным общинам и так далее. Это попытка дальнейшего утверждения власти этой индийской партии и ее ценностей", — заключила Татьяна Шаумян.

Верховный суд Индии должен был рассмотреть петицию 2 июня, но отложил этот вопрос на неопределенный срок.