Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о том, что смерть Джорджа Флойда нельзя прощать.

"То, что случилось в США, — ужасно и непростительно. Мы наблюдали за происходящим на экранах. Конечно, протест должен проходить в законной форме и надлежащим способом", — сказал Джонсон в ответ на просьбу лидера оппозиции Кира Стармера прокомментировать смерть в США Джорджа Флойда.