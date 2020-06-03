Жители Германии смогут свободно ездить по Евросоюзу

Через две недели Германия откроет границы. С 15 июня местные жители смогут отправиться в путешествие по странам Евросоюза.

Власти Германии сняли все ограничения на поездки по странам Шенгенской зоны, Европейского союза, в Великобританию.

"Ограничения на поездки в страны ЕС, государства, ассоциированные в Шенгенской зоне, и в Великобританию будут сняты и заменены индивидуальными рекомендациями при условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах. Этим условиям соответствуют все страны, включая Норвегию, с которой ограничения на въезд будут продлены, и Испанию, где в ходе парламентских слушаний сегодня будет обсуждаться продление запрета на въезд до 21 июня", — сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Рекомендации для путешественников намерены обновлять каждый день. Немцев просят быть осторожными и соблюдать все меры безопасности. В частности, пока не советуют ехать в Великобританию, пока в стране не отменят двухнедельный карантин для приезжих.

Маас подчеркнул, что важно не допустить распространения коронавируса и постараться избежать второй волны эпидемии. Поэтому каждому путешественнику нужно помнить о личной ответственности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Италия призывала восстановить свободное передвижение по Европе.