Пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом", сообщила о том, что на Украине от сети был отключен шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции.
"В 2.01 (совпадет с мск) 3 июня 2020 года энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме", — говорится в сообщении.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.