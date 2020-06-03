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Китай не против новой ядерной политики России

Мир » Азия » Дальний Восток

В Китае с пониманием относятся к новой ядерной политике России. Партнеры оценили указ, подписанный накануне президентом России.

Мнение китайских властей выразил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона обратила внимание на этот документ. В настоящее время в сфере международной стратегической безопасности возрастают случаи применения политики односторонних действий и гегемонии, нанесен серьезный удар глобальному стратегическому балансу сил и стабильности.

Китайская сторона уважает и с пониманием относится к усилиям России по защите национальных интересов и безопасности", — пояснил Лицзянь.

Он также подчеркнул, что Китай готов сотрудничать со всеми ради защиты стратегической стабильности в мире.

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий госполитику страны в области ядерного сдерживания. В документе прописано, в каких случаях Россия оставляет за собой право нанести противнику ядерный удар.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глобальная война может начаться только по глупости. Такое мнение высказал президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин. Интервью с экспертом можно прочитать по ссылке.

китай ядерная политика
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