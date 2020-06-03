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Жителям некоторых стран разрешили въезд в Индию

Мир » Азия » Южная Азия

Индия открыла свои границы для иностранных бизнесменов. Им нужно получить деловую или трудовую визу.

Отмечается, что даже если у человека есть действующая виза, все равно требуется получить новую.

"В настоящее время принято решение разрешить следующие категории иностранных граждан: иностранных бизнесменов, приезжающих в Индию по деловой визе (кроме визы B-3 для спорта), на внеплановых коммерческих чартерных рейсах", — говорится в меморандуме Министерства внутренних дел Индии.

Напомним, что власти закрыли въезд в страну 11 марта, с конца марта прекращены международные авиарейсы. Сейчас въехать в Индию без нарушения закона могут медицинские работники и ученые, иностранцы-инженеры, технические специалисты для ремонта иностранного оборудования. Теперь к этому списку добавились бизнесмены из других стран.

С начала эпидемии в Индии выявлено больше 200 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стали свыше 5,8 тысячи человек. В стране постепенно снимают ограничения. Уже начали работать фабрики и заводы, первая волна снятия ограничений запланирована на 8 июня. Планируется открыть отели, рестораны, храмы и торговые центры. В некоторых регионах режим самоизоляции продлен до 30 июня.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Индия может сменить название. Жители страны требуют переименовать ее в Бхарат.

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