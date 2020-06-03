ВОЗ обещала поделиться вакциной от коронавируса со всеми странами

Неважно, какая страна первой разработает вакцину от коронавируса. Главное, чтобы ее получили все страны мира.

Обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19 обещала Всемирная организация здравоохранения.

"Как только появится вакцина, ВОЗ сделает все, чтобы она была распространена на справедливой основе. Одна из целей — это обеспечение равного доступа к вакцинам", — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он еще раз напомнил, что коронавирус станет привычной болезнью, как ОРВИ и грипп, которыми люди болеют каждый сезон. Также он не назвал даже примерного срока появления вакцины от COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российские военные и ученые готовы приступить к клиническим испытаниям вакцины на людях. Первыми прививку получат полсотни военнослужащих со всей России. Среди них пять женщин, все они дали добровольное согласие на участии в испытаниях. Они будут проводиться начиная с сегодняшнего дня, 3 июня, в спецучреждении при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.