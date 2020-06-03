На Индию надвигается сильнейший за 130 лет циклон

Прибрежные районы Индии замерли в тревоге — на них через Аравийское море надвигается циклон Нисарга. По прогнозам синоптиков, он станет первым "серьезным циклоном, который достигнет города, с 1891 года".
Десятки тысяч людей из города Мумбаи уже эвакуированы. Из них 150 — пациенты недавно построенного полевого госпиталя.
Береговая охрана сообщила, что в безопасное место были доставлены 109 рыбаков на 18 лодках.
Правительство Индии настоятельно призвало население обеспечить безопасность своих домов, подготовить аварийный комплект и хранить документы и ценные вещи в водонепроницаемых контейнерах.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.