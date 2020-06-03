На Индию надвигается сильнейший за 130 лет циклон

Прибрежные районы Индии замерли в тревоге — на них через Аравийское море надвигается циклон Нисарга. По прогнозам синоптиков, он станет первым "серьезным циклоном, который достигнет города, с 1891 года".

Десятки тысяч людей из города Мумбаи уже эвакуированы. Из них 150 — пациенты недавно построенного полевого госпиталя.

Береговая охрана сообщила, что в безопасное место были доставлены 109 рыбаков на 18 лодках.

Для справки:

С 20 миллионами жителей Мумбаи является самым густонаселенным городом Индии и его финансовой столицей.

В настоящий момент город еще и самый экономически пострадавший от коронавируса. Там зарегистрировано более 40 тысяч зараженных, погибли 1400 человек.

Синоптики сообщают:

В 05:30 по местному времени (00:00 мск) индийский метеорологический департамент сообщил, что циклон находился в 215 км (134 милях) от Мумбаи — и усилился в "сильный циклонический шторм".

Позже стало известно, что циклон ускорился и двигался со скоростью около 13 километров в час.

Со вторника в Мумбаи уже прошли сильные дожди.

Правительство Индии настоятельно призвало население обеспечить безопасность своих домов, подготовить аварийный комплект и хранить документы и ценные вещи в водонепроницаемых контейнерах.