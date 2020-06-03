"Газпром" не предоставил информацию по расследованию "Северного потока-2", после чего Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело.
"Глава Управления по защите конкуренции и потребителей возбудил дело против "Газпрома" за отсутствие сотрудничества в ходе проводимого антимонопольного расследования", — говорится в сообщении.
Известно, что "Газпрому" может грозить штраф до пятидесяти миллионов евро.
"Газпрому" за непредоставление информации грозит штраф в размере до 50 миллионов евро независимо от последствий, вытекающих из разбирательства о совершении сделки без согласия директора UOKiK", — отметили в ведомстве.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.