"Газпром" может быть оштрафован Польшей на 50 миллионов евро

"Газпром" не предоставил информацию по расследованию "Северного потока-2", после чего Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело.

"Глава Управления по защите конкуренции и потребителей возбудил дело против "Газпрома" за отсутствие сотрудничества в ходе проводимого антимонопольного расследования", — говорится в сообщении.

Известно, что "Газпрому" может грозить штраф до пятидесяти миллионов евро.