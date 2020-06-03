В Нью-Йорке полицейские напали на журналистов АР

Сотрудники полиции Нью-Йорка окружили, толкнули и выкрикивали ругательства в адрес двух журналистов Associated Press, освещавших протесты,спровоцированные убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Фрагменты этого инцидента были сняты на видео видеожурналистом Робертом Бамстедом, который работал с фотографом Мэй-и Вонг, чтобы задокументировать протесты в Нижнем Манхэттене по поводу убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

На видео видно, как офицеры полиции препятствовали работе журналистов, когда те снимали и фотографировали разгон протестующих в районе Фултона и Бродвея.

Оба журналиста были одеты в форму AP и идентифицировали себя как СМИ.

После того,как кадры появились в интернете, представители полиции Нью-Йорка заявили, что они "рассмотрят инцидент как можно скорее".

АР отмечает,что это неединичный случай нападения на представителей СМИ,освещающих уличные протесты в США.