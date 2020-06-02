Продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала от резиновых пуль, которыми стреляли полицейские у Белого дома в Вашингтоне. Против неё применили оружие несмотря на аккредитацию журналиста.

"Я находилась около Белого дома, когда полиция начала стрелять в протестующих. Я подошла поближе, чтобы посмотреть, что происходит, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями. Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", — рассказала Руссел.