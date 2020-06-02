Недавно в соцсетях появилось фото, на котором русские защищают ресторан Pushkin Russia от разграбления.

Изданию "Газета.ру" удалось связаться с владельцем ресторана русской кухни "Пушкин" в американском городе Сан-Диего Айком Газаряном. Он рассказал, как ему пришлось оборонять заведение от протестующих.

"Я позвонил своим хорошим друзьям, позвал их. У нас разрешается иметь оружие, поэтому около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать. Были пара инцидентов, когда люди с молотками пытались разбить окна нашего и соседнего ресторана. С 5 часов вечера до трех утра стояли, десять часов мы держали оборону. Придется защищать и дальше. Мы будем всю неделю дежурить, скорее всего", — сообщил Газарян.

"Сотрудников ресторана я решил не привлекать, чтобы не подвергать их опасности. Я несу ответственность за их безопасность", — добавил хозяин заведения.