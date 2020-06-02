В фонде Государственного резерва Украины провели масштабный аудит, который выявил колоссальную недостачу зерна.

По словам советника главы украинского МВД Михаила Апостола, на складах не хватает 2700 вагонов зерна. Ущерб оценен в 800 миллионов гривен. А самое интересное, что недостачу списали на прожорливых грызунов.

"Почти 2 700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн гривен", — написал Апостол в Facebook.

"Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Чорткове на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов", — добавил чиновник.